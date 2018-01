Diebesbande in Kirchen unterwegs

In Salzburg hat eine organisierte Bande in Kirchen bereits mehrfach kostbare Kunstgegenstände gestohlen. Die Polizei warnt jetzt vor Dieben, die in den Gotteshäusern unterwegs sind. In ganz Salzburg gibt es bereits fünf Tatorte.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at