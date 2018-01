Entscheidende Sondierungsrunde zwischen CDU und SPD

Am voraussichtlich letzten Tag der Sondierungsgespräche für eine neue Große Koalition in Deutschland haben in Berlin die Beratungen von CDU, CSU und SPD begonnen. In der SPD-Zentrale kamen heute Arbeitsgruppen der drei Parteien zusammen. Über die größten Knackpunkte dürfte bis spät in die Nacht verhandelt werden.

Bis zuletzt waren zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Pensionen und Europa offen. Morgen soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen.

SPD-Parteitag am 21. Jänner

Die Verhandlungen dürften sich zwischen Sitzungen von zentralen Arbeitsgruppen, Sechserrunden der Partei- und Fraktionschefs, getrennten Beratungen der einzelnen Seiten und der großen Gruppe der Unterhändler bewegen. Am Ende wollen die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer ihren Gremien ein Ergebnispapier vorlegen.

Entscheidend wird sein, ob die deutschen Sozialdemokraten etwa bei den aus ihrer Sicht zentralen Gerechtigkeitsthemen ausreichende Verhandlungserfolge erzielen. Die SPD-Spitze braucht für den Eintritt in offizielle Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Jänner in Bonn stattfinden soll und als große Hürde gilt.