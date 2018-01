Tennis: Thiem vor Melbourne angeschlagen

Wenige Tage vor den am Montag beginnenden Australian Open hat Dominic Thiem weiter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der in Melbourne als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher stieg heute aus dem Vorbereitungsturnier Kooyong Classic aus. Er hatte zuletzt an einer fiebrigen Erkältung laboriert.

