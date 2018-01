Ex-Motörhead-Gitarrist Eddie Clarke mit 67 verstorben

Eddie Clarke ist im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das gab seine ehemalige Band Motörhead auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Sie seien über den Tod von „Fast Eddie Clarke“, wie sie ihn nannten, bestürzt. „Was für ein Schock. Für seine legendären Riffs wird er für immer in Erinnerung bleiben“, so Phil Campbell, Gitarrist der 2015 aufgelösten Band.

Mikkey Dee, der inzwischen Schlagzeuger bei den Scorpions ist, trauert ebenfalls um den letzten der „drei Amigos“, womit er Clarke, den 2015 verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister und den im selben Jahr verstorbenen ehemaligen Schlagzeuger Phil „Philthy Animal“ Taylor meint. Die drei würden jetzt bestimmt im Himmel zusammen jammen, „und wer genau hinhört, wird sie hören können“.

Clarke war von 1976 bis 1982 Mitglied der klassischen Motörhead-Besetzung. Nachdem er die Band wegen musikalischer Unstimmigkeiten verlassen hatte, gründete er mit Fastway seine eigene Hard-Rock-Formation.