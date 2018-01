Macron drängt auf Revision des Dublin-Abkommens

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat heute nach einem Treffen mit dem italienischen Premier Paolo Gentiloni zu einer Reform des Dubliner Asylsystems aufgerufen. Man müsse die Engpässe beheben, die wegen dieses Abkommens auf europäischer Ebene entstanden seien, meinte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gentiloni in Rom.

Macron lobte Italiens Einsatz zur Reduzierung der Flüchtlingsankünfte in Europa im vergangenen Jahr. „Italien hat meinen ganzen Respekt für die geleistete Arbeit“, sagte Macron. Er begrüßte außerdem Italiens Bereitschaft zur Entsendung von Soldaten nach Niger. Italiens Engagement sei für Europas Flüchtlingspolitik und für die gemeinsame Sicherheit wichtig, sagte Macron.

Med7 zu „gemeinsamer Einwanderungspolitik verbunden“

Mit Italien werde er weiterhin zusammenarbeiten, um Europa geschlossener und demokratischer zu gestalten, sagte der französische Präsident. In der Welt wachse das Bedürfnis nach einem stärkeren Europa, das betreffe unter anderem den Balkan und den Mittelmeer-Raum.

Gentiloni hob seinerseits die Notwendigkeit stärkerer Investitionen in Europa hervor. Das sei wichtig, um mehr Wachstum und Beschäftigung zu fördern. „Das europäische Projekt muss die Vollendung der Währungsunion, Beschäftigung und Investitionen in den Vordergrund stellen“, so Gentiloni.

Macron beteiligte sich am Treffen der Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen Länder in Rom. Die sieben Mitgliedsstaaten warben für eine solidarische Einwanderungspolitik in der Europäischen Union. Die Med7 - Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta - hoben gestern in einer gemeinsamen Erklärung hervor, dass sie sich „zutiefst einer gemeinsamen europäischen Einwanderungspolitik verbunden“ fühlten.