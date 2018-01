Union und SPD rechnen mit hartem Sondierungsabschluss

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz haben sich auf einen strapaziösen Sondierungsabschluss eingestellt. „Es wird ein harter Tag werden“, aber „wir wissen, dass wir Lösungen finden müssen“, sagte Merkel heute bei ihrer Ankunft bei der SPD-Parteizentrale in Berlin. Schulz sprach von „dicken Brocken, die wir noch aus dem Weg zu räumen haben“.

Seit Sonntag loten CDU, CSU und SPD aus, ob es eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt. Die letzte Sondierungsrunde dürfte sich bis tief in die Nacht auf morgen ziehen. Zwar drangen in den vergangenen Tagen erste Zwischenergebnisse aus Themenfeldern wie Klimaschutz, Landwirtschaft und Verkehr nach draußen. Die Verhandler betonten allerdings, dass es eine Einigung am Ende nur als Gesamtpaket geben werde, einzelne Vereinbarungen der Fachgruppen also noch einmal aufgeschnürt werden könnten.

Wesentliche Fragen in Bereichen wie Migration, Steuern und Gesundheit waren weiter offen. Außerdem müssen die Ausgabenwünsche von CDU, CSU und SPD, die sich einem Bericht der „Rheinischen Post“ zufolge auf mehr als 100 Milliarden Euro summieren, in Einklang mit dem finanziellen Spielraum für eine mögliche Große Koalition in dieser Legislaturperiode gebracht werden. Dieser liegt nur bei 45 Milliarden Euro.