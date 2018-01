Ski alpin: ÖSV-Abfahrer im Training erneut stark

Österreichs Abfahrer haben sich im zweiten und letzten Training für die klassische Lauberhornabfahrt am Samstag (12.30 Uhr, live in ORF eins) erneut in starker Verfassung gezeigt.

Angeführt von Olympiasieger Matthias Mayer, der in Wengen noch nie auf dem Stockerl stand, landeten gleich vier ÖSV-Herren unter den besten zehn. An die klare Bestzeit eines Franzosen kam heute aber niemand heran.

