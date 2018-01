Türkei: Höchstgericht ordnet Freilassung von Journalisten an

Das türkische Verfassungsgericht hat einem Medienbericht zufolge die Freilassung von zwei inhaftierten Journalisten angeordnet. Dabei handle es sich um Mehmet Altan und Sahin Alpay, meldete der Sender CNN Türk heute. Anwälte anderer inhaftierter Journalisten hatten zuvor die Hoffnung geäußert, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein Präzedenzfall sein könnte für andere Häftlinge.

In Haft muss hingegen Abdullah Zeydan bleiben, ein Abgeordneter der prokurdischen Oppositionspartei HDP. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Abgeordnete der Provinz Hakkari muss für acht Jahre, einen Monat und 15 Tage ins Gefängnis, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Nach Angaben der Zeitung „Cumhuriyet“ befand das Gericht in der Kurdenmetropole Diyarbakir ihn der Mitgliedschaft in und Propaganda für eine Terrororganisation für schuldig.

Zeydan ist im westtürkischen Edirne inhaftiert, wo auch HDP-Chef Selahattin Demirtas einsitzt. Erst vergangene Woche war der ehemalige Fraktionschef der HDP, Idris Baluken, zu 16 Jahren und acht Monaten Haft wegen Mitgliedschaft und Propaganda für die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) verurteilt worden.