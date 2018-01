Putin: Nordkorea hat den Westen ausgespielt

Nordkorea hat nach Einschätzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem Atom- und Raketenprogramm den Westen ausgespielt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un handle wohlüberlegt, sagte Putin heute in Moskau vor Journalisten. Kim habe die jüngste Runde im Streit über sein Atomwaffen- und Raketenprogramm gewonnen.

Nordkorea habe mächtige Raketen entwickelt, wolle nun aber die Lage beruhigen, sagte der russische Präsident. Der Streit könne nur durch Gespräche beigelegt werden.

Vertreter Nord- und Südkoreas hatten zuletzt nach langer Zeit immenser Spannungen erstmals wieder direkte Gespräche geführt. Die Führung in Pjöngjang will zudem eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea schicken. Dazu hatte Südkorea den Norden eingeladen. Nach monatelangem Säbelrasseln vor allem zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump deutet sich nun eine Entspannung an. Trump hat sich inzwischen offen für einen direkten Kontakt mit Kim gezeigt.