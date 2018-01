NEOS und Mein Südkärnten gemeinsam zur Landtagswahl

Die politischen Gruppierungen NEOS und Mein Südkärnten treten zur Landtagswahl am 4. März gemeinsam an, das ist seit heute fix. In einer gemeinsamen Aussendung hieß es, die „Bürgerbewegungen“ hätten „dieselben Werte“.

