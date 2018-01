Herbstferien: „Sommerferien werden nicht gekürzt“

Die von der Regierung geplante Einführung von Herbstferien zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen soll unter anderem durch eine Umschichtung der schulautonomen Tage erfolgen. Die neunwöchigen Sommerferien sollen laut ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann „nicht gekürzt“ werden, sagte er im Interview mit der „Kleinen Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe). Für das kommende Schuljahr kämen damit Herbstferien vermutlich noch nicht infrage.

