Iran: US-Finanzminister Mnuchin erwartet neue Sanktionen

Der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin erwartet, dass US-Präsident Donald Trump neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. „Ich denke, Sie können davon ausgehen, dass es zu weiteren Strafmaßnahmen kommen wird“, sagte Mnuchin gestern zu Reportern.

Trump hat sich nach früheren Angaben aus der Regierung noch nicht entschieden, ob er die im Zuge des Atomabkommens mit dem Iran aufgehobenen Sanktionen auf iranische Ölexporte wieder in Kraft setzt.

Zwar war für gestern ein Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern angesetzt, am Abend hieß es jedoch, dass vorerst keine Entscheidung von Trump erwartet werde. Heute läuft die Frist zur Verlängerung aus.

Macron warb in Telefonat für Einhaltung

In einem Telefonat mit Trump warb Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron für die Einhaltung des Atomabkommens mit dem Iran. Dabei habe der französische Präsident an „die Entschlossenheit Frankreichs für eine strikte Anwendung des Abkommens und die Bedeutung seiner Einhaltung durch alle Unterzeichner“ erinnert.

„Schlechtester Vertrag aller Zeiten“

Trump hat das 2015 mit dem Iran geschlossene internationale Atomabkommen wiederholt als „den schlechtesten Vertrag aller Zeiten“ kritisiert. Mit dem Abkommen wird das iranische Atomprogramm beschränkt. Im Gegenzug hebt die Weltgemeinschaft die meisten Sanktionen gegen das Land auf.

Trotz der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen kommt der Aufschwung im Iran aber nur schleppend in Gang, was ein Auslöser der jüngsten Proteste gegen die iranische Führung war. Der Iran ist der drittgrößte Ölproduzent in der OPEC und fördert 3,8 Millionen Barrel Erdöl am Tag.