D: Union und SPD ringen weiter um Kompromisse

Der Sondierungsmarathon von CDU, CSU und SPD für eine neue deutsche Regierung hat sich bis in die Früh hingezogen und ein Ende ist weiterhin nicht abzusehen. Lange waren die Verhandlungen bei den zentralen Themen Migration sowie Finanzen und Steuern festgefahren. Immer wieder wechselte der Verhandlungsmodus zwischen kleinen Sechser-Runden aller Seiten, Absprachen in getrennten Beratungen und Rückkopplungs-Sitzungen in großer Runde.

Laut ORF-Korrespondentin Birgit Schwarz zeichnet sich noch nicht ab, ob die Sondierungen in Koalitionsgespräche münden werden.

Dem Vernehmen nach wurde viele Stunden um die Finanzierung verschiedener kostspieliger Projekte in der Steuer-, Sozial- und Gesundheitspolitik gerungen. Obwohl grundsätzlich von einem finanziellen Spielraum von 45 Milliarden Euro für eine künftige Regierung ausgegangen worden war, summierten sich die Kosten für die in den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Einzelvorhaben laut dpa gester noch auf rund das Doppelte.

Im Vorfeld der fünften und entscheidenden Sondierungsrunde zeigten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz dennoch demonstrativ Willen zur Einigung. Zugleich sprachen sie aber von „großen Brocken“, die noch aus dem Weg geräumt werden müssten.