Prozess gegen Pensionistinnenräuber startet

Im Sommer des Vorjahres hat eine Serie von schweren Raubüberfällen auf Pensionistinnen Polizei und Bevölkerung in Graz in Atem gehalten. Ab heute muss sich der Verdächtige in Graz deshalb vor Gericht verantworten.

