Football: Ein Underdog mit scharfen Krallen

In der National Football League (NFL) sind vor der Divisional Round am Wochenende nur noch acht Teams im Rennen um einen Platz in der Super Bowl. Eines davon sind die Jacksonville Jaguars. Der langjährige Underdog zeigt heuer nach zehn Jahren Durststrecke wieder seine Krallen und mauserte sich in dieser Saison zum Geheimfavoriten. Besonders die Defensive der Jaguars lässt die Fans auf den großen Wurf hoffen.

