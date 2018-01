Ski alpin: Wengen bringt erste Entscheidung im Weltcup

In Wengen fällt heute in der Kombination (Abfahrt 10.30 Uhr; Slalom 14.00 Uhr, jeweils live in ORF eins) bereits die erste Kugelentscheidung in dieser Saison. Die Disziplinenwertung in der Kombi besteht nämlich nur aus zwei Bewerben.

Der Franzose Alexis Pinturault setzt dabei die erfolgreiche Titelverteidigung aufs Spiel, der Mitfavorit lässt ebenso wie Marcel Hirscher die Rennen sausen. Hoffnungen auf die kleine Kristallkugel dürfen sich aber zwei andere Österreicher noch machen.

