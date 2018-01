Türkei warnt Bürger vor USA-Reisen

Die Türkei warnt ihre Bürger vor Reisen in die USA. Dort drohten ihnen willkürliche Festnahmen, erklärte das Außenministerium in Ankara. Türkische Staatsbürger sollten ihre Reisepläne daher überdenken und gegebenenfalls Vorsichtsmaßnahmen treffen.

In der gestern veröffentlichten Warnung des türkischen Außenministeriums ist zudem davon die Rede, dass die Zahl der Terroranschläge und Gewalttaten in den Vereinigten Staaten in jüngster Zeit zugenommen habe.

Kürzlich hatten die Geschworenen eines US-Gerichts einen türkischen Banker der Beihilfe zur Umgehung amerikanischer Sanktionen gegen den Iran schuldig gesprochen. Die Türkei reagierte darauf mit scharfem Protest und sprach von einem politisch motivierten Schuldspruch.