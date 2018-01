NÖ: Überfall auf Tankstellenmitarbeiterin geklärt

Die Polizei hat einen Überfall auf eine Tankstellenmitarbeiterin in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) vom 2. Jänner geklärt. Der bewaffnete Täter hatte die Handtasche der Frau samt Tageslosung erbeutet. Er wurde am Dienstag festgenommen.

