Niki: Hauptverfahren in Österreich

Das Hauptverfahren für die Fluglinie Niki wird am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich eröffnet. Das Gericht lehnte einen Antrag von Niki auf ein Sekundärinsolvenzverfahren ab, teilte die Justizbehörde heute mit.

Damit haben nach Angaben des Landesgerichts Korneuburg neben dem britisch-spanischen Luftfahrtkonzern IAG auch die bisherigen Bieter TUIfly, der Reisekonzern Thomas Cook (Condor) und der Luftfahrtunternehmer Niki Lauda eine neue Chance für ein Angebot. „Die Frist dafür läuft bis zum 19. Jänner“, sagte ein Sprecher des Landesgerichts weiter.

Kritik des vorläufigen Insolvenzverwalters

„Diese Eröffnung widerspricht der Europäischen Insolvenzordnung“, kritisierte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Lucas Flöther. Niki werde nun die zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte prüfen. „Im Vordergrund steht allerdings, dass der bereits geschlossene Kaufvertrag für den Niki-Geschäftsbetrieb Rechtskraft erlangt und möglichst viele Arbeitsplätze gerettet werden.“

Das Fluggastportal Fairplane, das juridisch gegen das bisher in Deutschland laufende Verfahren vorgegangen war, drängte auf die Eröffnung des Hauptverfahrens in Österreich. Fairplane will Kundenforderungen von mehr als 1,2 Millionen Euro durchsetzen.