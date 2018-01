OÖ: Nach Messerattacke gesuchter Mann in Haft

Jener 35-jährige Mann, der seit einer Messerattacke auf seine Ehefrau im Dezember in Linz auf der Flucht war, ist seit gestern in Haft. Er wurde in Linz in einem Bus aufgegriffen. Zu den Vorwürfen schwieg er bisher, so die Polizei heute.

