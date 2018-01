Ski alpin: Kombi-Kristall geht an Fill

Österreichs Ski-Herren müssen weiterhin auf einen Erfolg in der Kombination warten. Im Februar 2012 war Romed Baumann zuletzt für den ÖSV erfolgreich.

Heute griff Vincent Kriechmayr bei der traditionellen Kombination in Wengen nach seiner Bestzeit in der Lauberhorn-Abfahrt zwar vor dem Slalom nach dem Sieg, musste jedoch im Torlauf bald seine Hoffnungen begraben. Der Sieg ging an den Franzosen Victor Muffat-Jeandet, den Kombinationsweltcup holte sich überraschend der Italiener Peter Fill.

