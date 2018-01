Trump laut Untersuchung bei „bester Gesundheit“

US-Präsident Donald Trump ist bei bester Gesundheit. Das teilte das Weiße Haus gestern nach der ersten ärztlichen Routineuntersuchung Trumps seit seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr mit. Die Untersuchung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus sei „außerordentlich gut“ verlaufen, zitierte das Weiße Haus den Arzt Ronny Jackson.

„Der Präsident ist bei bester Gesundheit“, erklärte Jackson, der auch Leibarzt von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama war. Er wird am Dienstag ausführlich über die Untersuchungsergebnisse informieren. Der 71-jährige Trump hatte sich am Vorabend der Untersuchung zuversichtlich gezeigt. „Ich denke, es wird sehr gut verlaufen“, sagte Trump am Donnerstag. „Es sollte auch gut verlaufen, sonst wird die Börse nicht glücklich sein“, fügte er hinzu.

Auf Herz und Niere untersucht

Bei bisherigen Routineuntersuchungen von US-Präsidenten wurden Größe, Gewicht, Body-Mass-Index, Herzfrequenz, Blutdruck und der Sauerstoffgehalt im Blut ermittelt. Genauer untersucht wurden auch Herz, Lunge, Sehvermögen, Cholesterienwerte und Blutzucker.

Das Enthüllungsbuch des Journalisten Michael Wolff hatte zuletzt die Debatte über Trumps Gesundheitszustand angefacht. Wolff beschreibt den Präsidenten als mental instabil. Trump bezeichnete sich daraufhin selbst als „sehr stabiles Genie“. Die geistige Verfassung des Präsidenten sollte laut Weißem Haus nicht untersucht werden.