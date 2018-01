Ski alpin: Damen geben in Bad Kleinkirchheim Gas

Das Speed-Wochenende der Damen wird heute in Bad Kleinkirchheim mit dem Super-G (10.45 Uhr, live in ORF eins) eröffnet. Bei den bisherigen vier Super-Gs gab es vier verschiedene Siegerinnen, dementsprechend groß ist auch in Kärnten der Favoritenkreis. Aber auch die ÖSV-Läuferinnen Cornelia Hütter, Nicole Schmidhofer und Anna Veith gehen mit guten Karten ins Rennen.

