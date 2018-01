Wiener Symphoniker starten mit „Grätzl-Konzerten“

An neuen Auftrittsorten, abseits des Wiener Konzerthauses oder des Musikvereins, werden die Wiener Symphoniker ab Ende Jänner zu hören sein: Das „Gastspiel“ der Symphoniker in der SiMM City in Wien-Simmering am 31. Jänner bildet den Auftakt zur Reihe „Grätzl-Konzerte“. Damit möchte man die Musik zu Menschen bringen, die sonst eher nicht in den Genuss kommen, teilte das Orchester mit.

