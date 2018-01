Präsidentenwahl in Tschechien beendet - Zeman Favorit

In Tschechien ist die zweitägige Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Die Wahllokale haben um 14.00 Uhr geschlossen. Nun beginnt die Auszählung. Mit verlässlichen Ergebnissen wird bis zum Abend gerechnet. Es gibt keine Hochrechnungen. Als Favorit gilt Amtsinhaber Milos Zeman, der sich im Wahlkampf als Zuwanderungsgegner und Kämpfer für die kleinen Leute positioniert hatte.

Reuters/David W Cerny

Mit Spannung wird erwartet, welcher der acht Herausforderer in die wahrscheinliche Stichwahl in zwei Wochen einzieht. Hohe Chancen räumen Umfragen dem parteilosen Chemieprofessor Jiri Drahos ein, der für „Anständigkeit und Respekt“ stehen will.

60 Prozent Wahlbeteiligung

Es zeichnete sich mit knapp 60 Prozent eine ähnlich hohe Beteiligung der knapp 8,4 Millionen Berechtigten ab wie bei der ersten Volkswahl des Staatsoberhaupts vor fünf Jahren. Der tschechische Präsident repräsentiert das Land im Ausland, ernennt die Verfassungsrichter und spielt eine Rolle bei der Regierungsbildung.

Bis auf einen Zwischenfall verlief die Wahl ohne besondere Vorkommnisse: Eine Femen-Aktivistin war mit nacktem Oberkörper und dem Ruf „Zeman - Putins Schlampe“ auf den amtierenden Präsidenten zugestürzt, als dieser seine Stimme abgeben wollte. Zeman war im November in Russland mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammengekommen.