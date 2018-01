Sieben Verletzte bei Autounfall in Tirol

Sieben Verletzte hat ein Unfall am Nachmittag auf der Loferer Straße bei Waidring in tirol gefordert. An dem Unfall waren drei Autos beteiligt, die Straße musste für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

