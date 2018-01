„Alternative Lösungen“ gefordert

Der Weg zu einer möglichen Großen Koalition in Deutschland hat am Samstag einige Stolpersteine mehr bekommen: Mit minimaler Mehrheit nahm die Landes-SPD Sachsen-Anhalt einen Antrag gegen eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU im Bund an. Gefordert wurde, „alternative Lösungen zu finden“. Auch die Parteijugend rebelliert gegen eine neue Koalition und will in ganz Deutschland Stimmung dagegen machen. Parteichef Martin Schulz muss vor dem entscheidenden Parteitag am 21. Jänner Überzeugungsarbeit leisten, denn die Skepsis in der SPD wächst eher, als sie schwindet.

