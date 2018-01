Keine Maßnahme für Arme

Nach Ansicht von WIFO-Chef Christoph Badelt folgt die neue Regierung mit dem angekündigten „Familienbonus“ ihrer Prioritätensetzung, Leistungsträger zu fördern. Wenn es um eine soziale Unterstützung der Ärmsten ginge, wäre hingegen eine Erhöhung der Familienbeihilfe sinnvoll. „Das will aber die Regierung mit dieser Maßnahme nicht“, sagte Badelt am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.

