Erdogan kündigt Armeeoffensive gegen Kurden in Syrien an

Die türkischen Streitkräfte stehen nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan unmittelbar vor einer Operation gegen die Kurden-Milizen in Nordsyrien. Erdogan kündigte heute vor Anhängern seiner AKP im zentralanatolischen Tokat an, „in den kommenden Tagen“ werde die „Operation Schutzschild Euphrat“ auf die von den Kurdenmilizen der YPG kontrollierte Region Afrin ausgedehnt.

Appell an USA

Ziel sei es, „unsere südliche Grenze vom Terror zu säubern“. Er fügte hinzu: „In diesem Prozess erwarten wir von unseren Verbündeten, dass sie im Geiste unserer tief verwurzelten Beziehungen handeln.“ Besonders die USA rief Erdogan dazu auf, „die legitimen Anstrengungen der Türkei zu unterstützen“.

Die USA unterstützen die YPG und rüsteten die Kurdenmilizen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Waffen aus, was zu schweren Spannungen mit Ankara führte. „Trotz allem glauben wir, dass wir gemeinsame Interessen mit Amerika in der Region haben und hoffen, dass wir gemeinsam handeln können“, sagte Erdogan. Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei.