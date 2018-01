„Shithole“ an Fassade von Trump-Hotel projiziert

Aus Protest gegen die abfälligen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Herkunftsländer von Migranten haben Aktivisten das Wort „shithole“ (Drecksloch) an die Fassade des Trump International Hotel in Washington projiziert. Mehrere Videos der Aktion wurden heute online veröffentlicht.

Reuters/Social Media

„Nicht in DC wohnhaft? Schlafplatz benötigt? Probieren Sie unser Drecksloch. Dieser Ort ist ein Drecksloch“, stand in aufeinanderfolgenden Botschaften über dem Eingang des Trump International Hotel im Zentrum Washingtons, wie die Videos in Sozialen Netzwerken zeigten. Eine Flut grinsender Emojis strömte dann aus dem Hoteleingang, während „shithole“ in Großbuchstaben darüber stand.

Trump soll den abfälligen Ausdruck „Drecksloch-Länder“ (Englisch: „shithole countries“) bei einer Diskussion zum Thema Einwanderung für afrikanische Länder sowie Haiti und El Salvador benutzt haben. Die Nachricht über seine Wortwahl sorgte weltweit für Empörung, auch in den USA wurde ihm Rassismus vorgeworfen.