Wie das „Saubere Internet“ des Iran funktioniert

Das Atomabkommen mit dem Iran wurde von den USA zwar verlängert, gleichzeitig kündigten diese aber neue Finanzsanktionen gegen iranische Offizielle an. Auf der betreffenden Liste des US-Finanzministeriums finden sich neben prominenten Regimevertretern auch die Zensoren des „Obersten Rats für das Cyberspace“ und das „Korps elektronische Kriegsführung und Cyberabwehr“ der Revolutionsgarden.

Diese Institutionen spielen die Hauptrollen in einer aktuellen Studie des Zentrums für Menschenrechte im Iran (CHRI) zur Überwachung und Zensur des Internets, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Laut dieser Studie steht die Umsetzung des iranischen „Halal-Internet“ („Sauberes Netz“) bereits in der Abschlussphase. Es ist ein nationales Intranet, das strikt nach den Regeln des Regimes funktioniert.

Mehr dazu in fm4.ORF.at