Wiener Neustädter Satellit beginnt Experimente

Vor einem halben Jahr ist der Satellit Pegasus der Fachhochschule Wiener Neustadt in Niederösterreich ins All geschossen worden. Inzwischen wurden die Systeme in Betrieb genommen und getestet. Nun starten die ersten wissenschaftlichen Experimente.

