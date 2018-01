Lauda bietet bei Fluglinie Niki wieder mit

Niki Lauda unternimmt einen neuen Anlauf, seine alte Fluglinie Niki zurückzukaufen. Er werde ein neues Kaufangebot bis zum Fristende 19. Jänner abgeben, so Lauda heute laut „Handelsblatt“. Möglich geworden ist das neue Bieterrennen rund um die Urlaubsfluglinie durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Korneuburg diese Woche. Er habe noch nicht entschieden, ob sein Angebot höher werde als das letzte Mal, so Lauda weiter. Er werde sämtliche Unterlagen prüfen.

