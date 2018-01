Bankerin von Dachterrasse gestoßen - Mordprozess in Wien

Am Wiener Straflandesgericht muss sich ab morgen ein 48-jähriger Mann wegen Mordes verantworten. Er soll seine Ehefrau in Tötungsabsicht von einer Dachterrasse im Bezirk Wieden gestoßen haben. Die Bankerin war im April des Vorjahres 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Angeklagte behauptet, die 45-Jährige wäre unglücklicherweise über die Brüstung gefallen.

Ursprünglich hatten die Ermittler einen Selbstmord vermutet. Die 45-jährige Bankerin soll seit Längerem unter Depressionen gelitten haben. Das Obduktionsgutachten förderte allerdings Verletzungsspuren an der Leiche zutage, die auf Fremdverschulden hindeuteten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der IT-Techniker seine Ehefrau mit Tötungsvorsatz über die Brüstung der Terrasse hob und dann fallen ließ. Der Beschuldigte gab an, von der Frau attackiert worden zu sein. Da habe er seine Frau weggedrückt und sie sei entgegen seiner Absicht über die Brüstung geraten. Der Schwurprozess ist für einen Tag anberaumt.