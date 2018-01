Pilz kehrt in Nationalrat zurück

Peter Pilz soll noch heuer fix in den Nationalrat zurückkehren. Das ist eines der Ergebnisse der Klausur der acht Abgeordneten der Liste Pilz (LP) in Mauerbach in Niederösterreich. Pilz werde sich ab sofort wieder politisch „einmischen“, so LP-Klubchef Peter Kolba gestern. Der Zeitpunkt der Rückkehr ist aber noch offen. Unklar ist auch, wer von den acht Abgeordneten auf sein Mandat für Pilz verzichtet.

Mehr dazu in Parteiname soll geändert werden