„Drecksloch“-Sager: US-Senator stärkt Trump den Rücken

US-Präsident Donald Trump hat in der Diskussion um seine angeblichen „Drecksloch“-Äußerungen Rückendeckung erhalten. Der republikanische Senator David Perdue aus dem Bundesstaat Georgia, der an dem fraglichen Gespräch am Donnerstag teilgenommen hatte, erklärte gestern in der ABC-Sendung „This Week“: „Ich sage Ihnen, dieses Wort ist nicht gefallen.“

Perdue, der bereits vor Tagen auf die Angelegenheit angesprochen worden war, konnte sich zunächst nicht an den exakten Wortlaut erinnern. Er hatte gemeinsam mit dem republikanischen Senator Tom Cotton am Freitag eine dementsprechende Erklärung abgegeben, berichtet die „New York Times“. Cotton erklärte nun gegenüber CBS, dass er das Wort gar nicht gehört habe.

Trump bestätigt „harte Worte“

Der demokratische Senator Dick Durbin (Illinois) hatte zuvor einen Bericht der „Washington Post“ bestätigt, wonach Trump mit „shithole countries“ Staaten in Afrika und Lateinamerika bezeichnete. Das hatte international Empörung ausgelöst.

Trump selbst hatte auf Twitter mitgeteilt, er habe die ihm unterstellte Wortwahl nicht getroffen, wenngleich er in der Debatte um die Migration „harte“ Worte gewählt habe. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte wiederum, dass die Medienberichte über das Treffen „grundsätzlich richtig“ seien.