Zwei Selbstmordanschläge in Bagdad: Dutzende Tote

Das Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad ist heute Früh von zwei Explosionen erschüttert worden, bei denen es sich nach ersten Meldungen aus Sicherheitskreisen um Selbstmordanschläge gehandelt hat. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens 27 Menschen getötet. Weitere 80 wurden verletzt.

Die Detonationen ereigneten sich laut den Angaben auf dem Platz der Luftfahrt in unmittelbarer Nähe einer Gruppe von Bauarbeitern, wie Augenzeugen berichteten.

Zwei Tage nach letztem Anschlag

Erst am Samstag waren bei einem Selbstmordanschlag in Bagdad mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Tat richtete sich gegen einen Kontrollpunkt der Sicherheitskräfte in der Nähe des Aden-Platzes im Norden der Stadt. Neben Polizisten wurden dabei auch Zivilisten verletzt.

Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Derartige Anschläge im Irak werden meist von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verübt. Im Dezember hatte die irakische Regierung das „Ende des Krieges“ gegen den IS verkündet, nachdem die Dschihadisten aus allen größeren Städten des Landes vertrieben worden waren. IS-Kämpfer sind aber weiterhin im Land aktiv.