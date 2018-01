NFL: Minnesota nach dramatischem Finish weiter

Die Minnesota Vikings und Jacksonville Jaguars haben sich in der Nacht die letzten beiden Plätze im Halbfinale der National Football League (NFL) gesichert. Während die Jaguars in einem Punktefestival bei den Pittsburgh Steelers den Einzug ins Conference-Finale schafften, mussten die Fans der Vikings bis zur letzten Sekunde zittern. Erst ein sensationeller Touchdown-Pass über 61 Yards in den letzten Sekunden bescherte Minnesota gegen die New Orleans Saints ein Happy End.

Mehr dazu in sport.ORF.at