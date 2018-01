Lohnschere: Wahlberg spendet Gage nach Protesten

Nach Protesten gegen die bekanntgewordenen enormen Unterschiede in der Bezahlung von männlichen und weiblichen Schauspielern in Hollywood will US-Schauspieler Mark Wahlberg seine Zusatzgage für das Nachdrehen von „Alles Geld der Welt“ spenden.

Zuvor war berichtet worden, dass Wahlberg 1,5 Mio. Dollar (1,22 Mio. Euro) für einen Nachdreh bekam, während dieselbe Agentur für die weibliche Hauptdarstellerin Michelle Williams nur 1.000 Dollar ausgehandelt hatte. Wahlbergs Millionengage geht an den Rechtsschutzfonds der neuen Initiative „Time’s Up“.

