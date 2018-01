Niki-Insolvenzverwalter sieht Airline „in ernster Gefahr“

Der Insolvenzverwalter der österreichischen Airline Niki, Lucas Flöther, sieht die Existenz des Unternehmens „in ernster Gefahr“. Durch die überraschende Entscheidung des Landesgerichts Korneuburg (Niederösterreich), ein zweites Hauptinsolvenzverfahren zu eröffnen, sei „ohne Not eine verfahrene Situation“ entstanden, sagte Flöther heute.

Er appellierte an die von dem Gericht eingesetzte Masseverwalterin Ulla Reisch, dem von ihm ausgehandelten Kaufvertrag mit der spanischen Billigairline Vueling zuzustimmen. „Dann wäre Niki gerettet.“

Lauda bietet erneut

Reisch will die Bieter der letzten Investorenrunde erneut zu Angeboten auffordern. Niki Lauda hatte am Wochenende bereits angekündigt, er werde ein neues Angebot abgeben - mehr dazu in „Wie beim letzten Mal allein“.

„Wenn das Paket wieder aufgeschnürt wird, sehe ich für die Zukunft von Niki schwarz“, so Flöther. Das berge das ernste Risiko, dass alle Beteiligten am Ende mit leeren Händen dastehen, weil einfach die Zeit und das Geld fehlten, um einen neuen Käufer zu finden. Vueling zeige zwar „erhebliche Geduld und guten Willen“, doch müsse jeder verstehen, wenn dieser Investor irgendwann vom Kaufvertrag zurücktrete.