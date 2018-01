Österreichs Kinocharts 2017

Fortsetzungen und Neuauflagen haben 2017 die meisten Besucher in die heimischen Kinos gelockt: So finden sich hinter „Fack Ju Göhte 3“ sechs weitere Sequels unter den Top Ten.

Komplettiert werden diese mit drei Neuauflagen älterer Kino- oder Fernsehstoffe, wie aus der nun vorliegenden Jahresauswertung des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft zu den zehn erfolgreichsten Kinofilmen in Österreich im Jahr 2017 hervorgeht.

Mit dem dritten Teil der erfolgreichen „Fack Ju Göhte“-Reihe mit dem österreichischen Schauspieler Elyas M’Barek in der Hauptrolle liegt eine deutsche Produktion (538.819 Besucher) mit relativ großem Abstand auf Platz eins. Knapp über eine halbe Million österreichische Kinobesucher (505.498) sahen auch den dritten Teil der Animationskomödie „Ich - Einfach unverbesserlich“. Josef Haders „Wilde Maus“ hätte es beinahe in die Top Ten geschafft.

Die Top Ten im Detail

Auf Platz eins lag also „Fack Ju Göhte 3“ (Starttermin 26. Oktober, 538.819 Besucher), gefolgt von „Ich - Einfach unverbesserlich 3“ (6. Juli, 505.498) und „Star Wars: Die letzten Jedi“ (14. Dezember, 481.357).

„Fifty Shades of Grey“ (9. Februar, 454.919) lag auf Platz vier, dahinter kamen „Fast & Furious 8“ (13. April, 441.131) und „Die Schöne und das Biest“ (16. März, 401.072). Auf Platz acht folgte „Baywatch“ (1. Juni, 335.073), gefolgt von „Guardians of the Galaxy“ (27. April, 292.703).

Auch heimische Produktionen konnten heuer große Erfolge einfahren. Hier lag Haders „Wilde Maus“ (17. Februar, 264.742) auf Platz eins, gefolgt von „Die beste aller Welten“ (8. September, 78.383) und „Die Migrantigen“ (9. Juni, 76.222). Platz vier belegte „Hexe Lilli rettet Weihnachten“ (10. November, 62.787), dahinter folgten „Die Hölle“ (19. Jänner, 41.600), „Anna Fucking Molnar“ (24. November, 37.459), „Baumschlager“ (22. September, 34.919), „Harri Pinter Drecksau“ (22. Oktober, 24.757), „Happy End“ (6. Oktober, 21.448) und „Halali“ (3. März, 18.095).