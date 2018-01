Zwei österreichische Firmen unter Top-250-Händlern

Mit dem Salzburger Lebensmittelhändler Spar und der Welser Möbelhandelsgruppe XXXLutz zählen auch zwei österreichische Firmen zu den Top-250-Einzelhandelsunternehmen der Welt. Das geht aus dem Deloitte-Bericht „Global Powers of Retailing“ hervor.

Spar auf Platz 93, XXXLutz auf Platz 205

Mit einem Umsatz von 10,5 Mrd. US-Dollar (8,65 Mrd. Euro) liegt Spar in dem Ranking auf Platz 93 (davor 95), XXXLutz kommt mit 4,6 Mrd. Dollar (3,8 Mrd. Euro) auf Platz 205 (davor 204). Basis der Erhebung war der Umsatz im Finanzjahr 2016.

Grafik: APA/ORF.at, Quelle: APA/Deloitte

An der Spitze hat sich gegenüber dem letzten Bericht nichts verändert. Sieben der zehn umsatzstärksten Unternehmen im Einzelhandel haben ihren Sitz in den USA: Mit einem Umsatz von fast 486 Mrd. Dollar liegt Walmart erneut auf Platz eins. Der US-Konzern erwirtschaftete viermal so viel Umsatz wie die zweitplatzierte Costco Corporation mit 118,7 Mrd. Dollar. The Kroger behaupten sich mit 115,3 Mrd. Dollar auf Platz drei.

Lidl und Aldi ebenfalls vertreteten

Auch zwei deutsche Unternehmen finden sich unter den Top Ten: Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) ist mit 99,3 Mrd. Dollar auf Platz vier, die Hofer-Mutter Aldi mit 84,9 Mrd. US-Dollar Umsatz auf Platz acht. Frankreich ist mit Carrefour auf Platz neun vertreten. Der französische Händler kommt auf einen Umsatz von 84,1 Mrd. Dollar.

Innerhalb der Top-Ten-Platzierungen hat vor allem Amazon stark aufgeholt. Mit einem Umsatz von 94,7 Mrd. Dollar belegt der Onlinehändler derzeit Platz sechs (davor Platz zehn). Zur Jahrtausendwende war Amazon noch auf Platz 186. Neu im Ranking vertreten ist der deutsche Onlinehändler Zalando auf Platz 227.