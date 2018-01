Ski alpin: Hirscher muss Erfolge verarbeiten

Für Marcel Hirscher könnte es nicht besser laufen: Der gestrige Sieg im Slalom von Wengen war nicht nur sein erster bei diesem Klassiker, sondern der fünfte in Folge in einem Slalom. Mit seinen nunmehr 53 Siegen im Weltcup hat der Salzburger schon am kommenden Wochenende in Kitzbühel die Chance, ein weiteres Stück österreichischer Sportgeschichte zu schreiben.

Doch davor will Hirscher erst einmal etwas Zeit finden, um die „Erfolge und das Drumherum etwas verarbeiten“ zu können.

