„KulturMontag“: Leben und Überleben im Wien von 1900

Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner, Arnold Schönberg, Alban Berg – und nicht zuletzt Sigmund Freud: In Wien um 1900 wurden große neue Dinge gedacht und getan. Gleichzeitig wuchs die Stadt in atemberaubender Geschwindigkeit, Menschen aus allen Teilen der Monarchie wollten am Wachstum teilhaben. Der „kulturMontag“ berichtet von einer Stadt zwischen goldener Fassade und Elendsquartier, darüber, wie man Wien um 1900 wirklich erlebte und überlebte.

