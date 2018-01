Chris Christie: Ruhmloses Aus für US-Hoffnungsträger

In seiner ersten Amtszeit war Chris Christie gefeierter Gouverneur mit Handschlagqualität, der von den Republikanern auch Brücken zu den Demokraten schlug. In seiner zweiten Amtszeit wurde ihm ausgerechnet eine Brücke zum Verhängnis - und seine Unterstützung für den späteren US-Präsidenten Donald Trump, der ihn dann aber im Regen stehen ließ.

Heute muss der Gouverneur von New Jersey nach acht Jahren sein Büro räumen. Nach zwei Amtszeiten in Folge durfte Christie nicht mehr kandidieren, der Demokrat Phil Murphy folgt ihm nach.

Reuters/Brendan McDermid

Kernige Aussagen und Lob für Obama

Christie hatte seine politische Karriere 2001 als Bundesstaatsanwalt für New Jersey begonnen, 2009 gewann der Republikaner dann die Gouverneurswahl, obwohl New Jersey eher als Kernland der Demokraten gilt. Christie machte sich als Mann mit Handschlagqualität einen Namen, der bei den Problemen zupackt und der auch ohne Politikerphrasen auskommt und recht kernige Aussagen tätigt. Vor allem über YouTube wurden seine Sager populär.

Als der Wirbelsturm „Sandy“ im Oktober 2012 die Küste von New Jersey verwüstete, besuchte er gemeinsam mit Barack Obama das Katastrophengebiet und lobte den Präsidenten für dessen Krisenmanagement - obwohl Obama gerade in der Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfes gegen Christies Parteifreund Mitt Romney steckte.

Provinzposse ließ Politstern sinken

Christie wurde zur Polithoffnung der Republikaner - als einer, der auch demokratische Wähler ansprechen kann. Er wurde wiedergewählt und trat 2014 seine zweite Amtszeit an. Doch dann kam „Bridgegate“: Enge Mitarbeiter von Christie sollen mit der Teilsperre einer stark befahrenen Brücke nach New York ein Verkehrschaos angerichtet haben, um einen Bürgermeister für mangelnde politische Unterstützung zu bestrafen. Die Provinzposse sorgte landesweit für Aufsehen.

Einstieg bei Trump

Christie versuchte sein altes Image dennoch bei den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaft mit dem Slogan „Telling it like it is“ („Es sagen, wie es ist“) in den Ring zu wuchten. Schon nach den ersten beiden Vorwahlen zog er sich chancenlos zurück - und versuchte einen anderen Coup. Als einer der ersten einflussreichen - und noch dazu eher liberalen - Republikaner stellte er sich hinter Trump, wohl darauf spekulierend, als Vizepräsidentenkandidat auserwählt zu werden oder zumindest ein Ministeramt zu bekommen.

Eiskalt abserviert

Doch Trump behandelte Christie mehrmals öffentlich wie einen Schulbuben. Ein Auftritt Trumps nach dem „Super Tuesday“ sorgte für Schlagzeilen und Spott. Christie stand mit leerem Blick auf der Bühne - in den Sozialen Netzwerken wurde spekuliert, dass er in diesem Moment sein Schicksal richtig eingeschätzt hatte. Tatsächlich war Christie zunächst noch als Vorsitzender des Transition Team nominiert, nach Trumps Wahlsieg wurde ihm auch diese Funktion entzogen.

There's just one question on Chris Christie's mind. #SuperTuesday pic.twitter.com/sSDnCXgxBE — The Daily Show (@TheDailyShow) 2. März 2016

Ein letztes Mal für Schlagzeilen sorgte Christie im Sommer 2017. Während des budgetär bedingten „government shutdown“ nahm er gemeinsam mit seiner Familie ein Sonnenbad - an einem Strand der aus Spargründen für die Öffentlichkeit gesperrt wurde. Christies Zustimmungswerte stürzten auf 15 Prozent, dem niedrigsten je in New Jersey und US-weit für einen zweimaligen Gouverneur erhobenen Wert.