Welthits „Linger“ und „Zombie“

Dolores O’Riordan, die Leadsängerin der Band The Cranberries, ist am Montag völlig überraschend gestorben, während sie für Aufnahmen in London war. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. In den 90er Jahren landete sie mit „Zombie“ und „Linger“ zwei Riesenhits. O’Riordan wurde 46 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. Fans und Musiker trauern weltweit um die Sängerin und Songwriterin mit der unverwechselbaren Stimme.

