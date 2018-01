Die neue Rolle der FPÖ

Die FPÖ ist wieder in der Regierung, nach Jahren in der Opposition. In ihrer neuen Rolle muss sie in der Koalition auch Themen mittragen, die in der Basis nicht sehr beliebt sind. Wie sich die FPÖ in ihrer neuen Rolle tut, dazu ist der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier zu Gast im Studio.

Social Media – Einfluss auf Wahlkämpfe

Eine neue Untersuchung zeigt jetzt, dass nur eine sehr kleine, aktive Userzahl die politische Debatte auf Facebook beeinflusst. Gerade in Wahlkampfzeiten kann dadurch ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit entstehen.

Wann ist es zu viel?

In Salzburg ist der Verkehrs- und Wohnbau-Landesrat Hans Mayr, parteilos (ehemals Team Stronach), zurückgetreten. Er war wegen Spenden und Bürgschaften in Kritik geraten. Wann muss ein Politiker zurücktreten?

Das Duell

Milos Zeman hatte gute Chancen, neuerlich tschechischer Präsident zu werden. Doch nach dem ersten Wahldurchgang muss er in die Stichwahl und plötzlich ist sein Herausforderer Jiri Drahos Favorit.

Zu weit gegangen?

Die französische Schauspielerin Catharine Deneuve hat – wie rund 100 andere französische Frauen – einen öffentlichen Brief unterzeichnet, in dem die „#MeToo“-Bewegung kritisiert wird. Aber jetzt entschuldigt sich Deneuve dafür.

