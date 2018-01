Mädchen gelang die Flucht

In einem Haus in Kalifornien hat die US-Polizei zwölf teils gefesselte Geschwister im Alter von zwei bis 29 Jahren entdeckt. Ein 17-jähriges Mädchen konnte am Sonntag fliehen und die Polizei alarmieren. Den Beamten boten sich erschütternde Bilder. Die Eltern der völlig unterernährten Geschwister wurden festgenommen.

Lesen Sie mehr …