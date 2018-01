Detroit Auto Show: Spritschlucker statt E-Offensive

Großvolumiges und Glamour: Auch in diesem Jahr dominieren Geländewagen, SUVs und Pick-up-Trucks die Automesse in der US-Stadt Detroit. Und Glamour darf auch nicht fehlen. E-Mobilität kommt hingegen nur in Spurenelementen und Ankündigungen vor. Viele Ideen zur Mobilität der Zukunft, die erst vergangene Woche auf der Technikmesse CES in Las Vegas ausgestellt waren, schafften es nicht nach Detroit.

