Kärntner ÖVP startet in Wahlkampf

Gestern ist auch die ÖVP offiziell in den Wahlkampf für die Kärntner Landtagswahl am 4. März gestartet. Man will deutlich an Stimmen gewinnen und setzt stark auf Regionalisierung. Angepeilt wird die 20-Prozent-Marke.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at